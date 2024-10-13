Армия России взяла под контроль ещё один населенный пункт в ДНР

За минувшие сутки подразделения российской армии продвинулись вглубь обороны ВСУ и взяли под контроль очередной населенный пункт в Донецкой народной республики. Как следует из сводки министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, в общей сложности уничтожено более 1800 боевиков, а также склады с боеприпасами, десятки единиц военной техники и артиллерии.

В частности, подразделения российской группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Михайловка. Также нанесено поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ вблизи Щербиновки, Иванополья, Селидово, Лысовки, Тарасовки, Николаевки, Димитрова, Цукурино и Дзержинска. При этом было отражено 11 контратак.

На этом направлении противник потерял до 460 военнослужащих, три боевые бронированные машины HMMWV производства США и «Kirpi» турецкого производства, пять автомобилей, четыре 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира».

Самые серьезные потери ВСУ несут в зоне ответственности подразделений «Южной» группировки войск, которые продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Дылеевка, Зализнянское, Орехово-Василевка, Марково, Курахово и Елизаветовка в ДНР. Отражены также две контратаки.

Потери противника составили до 615 военнослужащих, пять автомобилей, британская 155 мм гаубица FH-70, 152 мм гаубица «Мста-Б», две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и склад боеприпасов.

Вместе с тем российские войска нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ и складам с беспилотными летательными аппаратами.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube