Армия России освободила два населенных пункта в ДНР и ЛНР

За последние сутки подразделения российской армии продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили два населенных пункта в Донецкой и Луганской народных республиках. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, в общей сложности на всех направлениях отражено более 20 атак ВСУ, уничтожено более 1800 боевиков и десятки единиц военной техники и склады с боеприпасами.

Так, подразделения российской группировки войск «Запад» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Невское в ЛНР. При этом было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Купянска, Новоосиново, Берестового, Зеленого Гая и Глушковки в Харьковской области, а также отражены пять контратак штурмовых групп ВСУ.

Противник на этом направлении потерял свыше 430 военнослужащих, танк, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожен склад с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Красный Яр в ДНР. Также отражены 10 контратак штурмовых групп и нанесены удары по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Вишневое, Новоселидовка, Дзержинск, Воздвиженка, Селидово и Сухая Балка в ДНР.

В результате противник потерял до 465 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Козак» и «Kirpi» турецкого производства, четыре автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

Самые серьезные потери противник по-прежнему несет в зоне ответственности «Южной» группировки войск, подразделения которой продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Ильинка, Курахово, Дылеевка, Иванополье, Константиновка и Елизаветовка в ДНР. При этом было отражено семь контратак. Потери противника составили до 710 военнослужащих, два пикапа и 155-мм гаубица М777 производства США.

Также российские войска нанесли удары по военным и инфраструктурным объектам на Украине.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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