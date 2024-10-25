Украинские военные хаотично бегут со своих позиций около Серебрянки в ДНР, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Действия боевиков настолько не согласованы, что они несколько раз стреляли друг в друга.

После перехода Серебрянки в Серебрянском лесничестве под контроль российских сил некоторые находящиеся рядом подразделения ВСУ остались без управления. Многие бегут от линии соприкосновения, и это не скоординированное отступление. Марочко узнал о ситуации на этом участке от собственных источников, которые получили сведения с помощью средств объективного контроля.

«Выявлены ряд фактов хаотичного покидания позиций украинскими боевиками и перемещение на неподготовленные рубежи. Координация и контроль таких действий со стороны командования, вероятнее всего, не осуществлялись, несколько раз «кочующие» боевики вели перестрелку с другими подразделениями ВФУ в этом районе», – сказал Марочко в беседе с РИА Новости.

Минобороны РФ сообщило об освобождении Серебрянки и Николаевки в Донецкой Народной Республике 23 октября.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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