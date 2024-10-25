Путин заявил о потере Киевом управления над ВСУ в Курской области

Киевский режим лишился управления подразделениями ВСУ, находящимися в Курской области, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что не все украинские военные понимают, что попали в окружение. Координация их действий со стороны командования утрачена.
«ВСУ потеряли стабильное управление окруженными подразделениями в регионе. Люди, которые находятся в окружении, даже не очень понимают, что они в окружении», – сказал Путин в интервью телеканалу «Россия 1».
Фрагмент интервью опубликован в телеграм-канале «Вести».
Андрей Марочко сообщил, что украинские военные хаотично бегут со своих позиций около Серебрянки в ДНР. Они никак не организованы и стреляют друг в друга, не понимая, где «свои», а где противник.
Москва, Наталья Рязанова
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