Киевский режим лишился управления подразделениями ВСУ, находящимися в Курской области, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что не все украинские военные понимают, что попали в окружение. Координация их действий со стороны командования утрачена.

«ВСУ потеряли стабильное управление окруженными подразделениями в регионе. Люди, которые находятся в окружении, даже не очень понимают, что они в окружении», – сказал Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

Фрагмент интервью опубликован в телеграм-канале «Вести».

Андрей Марочко сообщил, что украинские военные хаотично бегут со своих позиций около Серебрянки в ДНР. Они никак не организованы и стреляют друг в друга, не понимая, где «свои», а где противник.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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