Российские войска взяли город Селидово в ДНР

Министерство обороны РФ сообщило об освобождении города Селидово в Донецкой народной республике.

«В результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск «Центр» полностью освобожден город Селидово», – говорится в сообщении ведомства.

Другие подробности пока не приводятся. Как отмечает РИА «Новости», российские войска практически взяли этот 24-тысячный город в кольцо: сначала закрепились в южных и восточных районах, выдавив ВСУ в центр. После взятия Селидово открывается путь на Покровск – один из самых крупных и стратегически важных для противника на западе ДНР. Помимо этого, ВС РФ получат возможность вести наступление в тыл Кураховской группировки ВСУ.

Ранее сегодня минобороны РФ сообщило об освобождении еще трех населенных пунктов в ДНР – Катериновки, Горняка и Доброволья. Как отмечается в сводке ведомства, за минувшие сутки также нанесены удары по объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины и центру управления беспилотных систем генерального штаба ВСУ. В общей сложности уничтожено порядка 2 240 боевиков и несколько единиц военной техники и артиллерии, а также немецкий танк «Leopard».

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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