Удар возмездия: Кадыров сообщил об атаке по генштабу ВСУ в Киеве

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил об ударе возмездия по центру управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве. По его словам, атака была очень результативной.

«Я говорил накануне, что возмездия за вчерашнюю атаку на здание РУС (Российского университета спецназа) ждать долго не придется. Ответку отправили уже сегодня. В 4:00 и в 5:30 утра ВКС МО России нанесли два удара «Геранями» по центру управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве», – заявил Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни уточнил, что именно из этого здания проводилось управление беспилотником, который прилетел накануне в Гудермес.

«Сегодняшний дополнительный удар оказался очень результативным. По информации ВКС МО РФ, в перехваченных радиопереговорах украинцы озвучивают информацию о 9 уничтоженных нацистах и еще 17 раненых», – сообщил Кадыров.

Напомним, накануне глава Чечни сообщил об атаке беспилотного летательного аппарата на Российский университет спецназа в Чечне. По его словам, загорелась крыша пустующего здания. «Жертв и пострадавших нет», – написал глава республики в своем телеграм-канале, после чего пообещал жесткий ответ.

Грозный, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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