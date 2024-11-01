Вооруженные силы России освободили еще порядка 20 кв км территории между населенными пунктами Богоявленка и Новоукраинка в Донецкой народной республике (ДНР), что свидетельствует об обвале фронта для ВСУ на этом участке. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Мы сообщали об успехах в районе Богоявленки и Новоукраинки. Сегодня наши вооруженные силы развили этот успех и еще освободили порядка 20 кв км, выровняв участок между этими населенными пунктами. Это говорит о том, что на данном участке фронт для врага обвалился», – сказал Рогов в комментарии ТАСС.

«Это тревожный знак для Вооруженных сил Украины. Сам факт того, как десятками квадратных километров освобождаются южнорусские земли, говорит о том, что у противника все плохо с моральной и боевой подготовкой», – подчеркнул он, обратив внимание, что инициатива на этом направлении по-прежнему у российских войск.

Как сообщило сегодня министерство обороны РФ, за последнюю неделю армия России освободила 12 населенных пунктов в ДНР и Харьковской области.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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