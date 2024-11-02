Российские бойцы спасли раненых украинских солдат, которых бросило командование. Один из пленных рассказал, что его командир перестал выходить на связь после нескольких просьб вывезти раненых.

Попавший в плен солдат, бывший офицер полиции, Роберт Погорелов выносил раненых к месту эвакуации. Он несколько раз вызывал командира и просил забрать тех, кто больше не мог воевать. Раненых так и не вывезли, оставили без припасов и медпомощи.

«Мы выносили очень много ребят на точку эвакуации. Я выходил на «Халка», это командир роты Халько Юрий Владимирович. Мне бы хотелось ему в глаза посмотреть… Я запрашивал неоднократно, а он просто отключился», – сказал пленный в беседе с РИА Новости.

Российские военные из 37-й и 40-й бригад оказали украинцам первую медицинскую помощь и поделились водой.

В Эстонии рассказали, что командование ВСУ из-за нехватки бойцов бросает мобилизованных на передовую, чтобы залатать дыры на фронте. Но из-за плохой подготовки такое подкрепление бесполезно: новые бойцы быстро гибнут или получают ранения.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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