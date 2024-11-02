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Суббота, 2 ноября 2024, 09:47 мск

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Российские бойцы спасли раненых украинцев, брошенных ВСУ

Российские бойцы спасли раненых украинских солдат, которых бросило командование. Один из пленных рассказал, что его командир перестал выходить на связь после нескольких просьб вывезти раненых.

Попавший в плен солдат, бывший офицер полиции, Роберт Погорелов выносил раненых к месту эвакуации. Он несколько раз вызывал командира и просил забрать тех, кто больше не мог воевать. Раненых так и не вывезли, оставили без припасов и медпомощи.

«Мы выносили очень много ребят на точку эвакуации. Я выходил на «Халка», это командир роты Халько Юрий Владимирович. Мне бы хотелось ему в глаза посмотреть… Я запрашивал неоднократно, а он просто отключился», – сказал пленный в беседе с РИА Новости.

Российские военные из 37-й и 40-й бригад оказали украинцам первую медицинскую помощь и поделились водой.

В Эстонии рассказали, что командование ВСУ из-за нехватки бойцов бросает мобилизованных на передовую, чтобы залатать дыры на фронте. Но из-за плохой подготовки такое подкрепление бесполезно: новые бойцы быстро гибнут или получают ранения.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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