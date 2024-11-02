российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 2 ноября 2024, 12:38 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

В Курской области четыре мирных жителя ранены во время атак ВСУ

ВСУ ранили четырех мирных жителей Курской области в результате атак утром 2 ноября, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Люди пострадали на территории Беловского района.

«Трое мужчин получили легкие ранения, еще один – средней тяжести. Все они доставлены в больницу, где им оказывают всестороннюю помощь», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Накануне куряне в ПВР рассказали главе региона, что украинские военные и наёмники в захваченных поселках вели себя бесчеловечно по отношению к мирным жителям и занимались мародерством.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,