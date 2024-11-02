ВСУ ранили четырех мирных жителей Курской области в результате атак утром 2 ноября, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
Люди пострадали на территории Беловского района.
«Трое мужчин получили легкие ранения, еще один – средней тяжести. Все они доставлены в больницу, где им оказывают всестороннюю помощь», – написал губернатор в своем телеграм-канале.
Накануне куряне в ПВР рассказали главе региона, что украинские военные и наёмники в захваченных поселках вели себя бесчеловечно по отношению к мирным жителям и занимались мародерством.
Курск, Наталья Рязанова
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