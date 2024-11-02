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Суббота, 2 ноября 2024, 13:48 мск

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Армия России освободила Першотравневое и Кураховку

Фото: Минобороны РФ

Российские войска взяли под контроль Першотравневое в Харьковской области и Кураховку в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате успешных наступательных действий группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Першотравневое Харьковской области», – говорится в сообщении.

На этом направлении противник потерял 470 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, четыре автомобиля, семь артиллерийских установок и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожены два склада боеприпасов.

Центральная группировка войск освободила населенный пункт Кураховка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в зоне ответственности группировки отбито пять контратак подразделений ВСУ, а также нанесено поражение живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Дзержинск, Калиново, Вознесенка, Сухая Балка и Дружба.

На этом направлении противник потерял до 535 военнослужащих, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, три автомобиля, шесть артустановок.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, используемому в интересах ВСУ, пункту управления националистического формирования «Кракен», инфраструктуре военного аэродрома, топливной базе ВСУ, цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, три управляемые авиационные бомбы «Hammer» и 50 дронов самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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