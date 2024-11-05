МО РФ предупредило об угрозе провокации Киева с ядерным топливом

Киевский режим способен организовать провокацию с использованием ядерного топлива, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он отметил, что Киев не оставляет попыток ядерного шантажа.

Киев еще в 2022 году заявил о намерении восстановить ядерный статус Украины. Проведение специальной военной операции не позволило украинской стороне реализовать собственную ядерную программу. Осенью 2024 года глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал вернуть стране ядерный статус в ходе встречи с Дональдом Трампом. Украинский лидер заявил об этом в ультимативной форме, вторым вариантом назвав срочное вступление Украины в НАТО.

Хотя технического потенциала для создания ядерной боеголовки у Киева нет, но есть ресурсы для создания «грязной бомбы», пояснил Кириллов на брифинге МО РФ по вопросам угрозы провокаций с использованием ядерных материалов со стороны Украины.

«Для создания подобных устройств может быть использовано отработавшее ядерное топливо, промышленные и градуировочные радиоактивные источники. Украинские власти уклоняются от предоставления МАГАТЭ полного доступа к объектам в Чернобыльской зоне отчуждения, задерживают отчетность о количестве и состоянии находящихся там радиоактивных отходов. Киев отказывается от привлечения МАГАТЭ к учёту и контролю ядерных материалов, поступающих в Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива», – сказал Кириллов.

Он отметил, что на Украине до сих пор хранится ядерное топливо российского производства, и киевский режим способен устроить провокацию для нагнетания паники и дискредитации органов власти в России. Поэтому Минобороны совместно с профильными ведомствами проводят мониторинг радиационной, химической, биологической обстановки и оценивают угрозы для российских граждан.

В середине октября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим все-таки пытается создать «грязную бомбу».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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