Скандал вокруг идеи создания Украиной ядерного оружия свидетельствуют, что киевский режим все-таки пытается создать «грязную бомбу». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его оценке, у Киева есть все возможности: сырьё, технологии, специалисты. «А для изготовления заряда небольшой мощности подойдёт любая лаборатория советских времён», – пояснил Медведев.

Стоит отметить, что в августе в министерстве обороны РФ заявляли, что Киев уже может располагать «грязной» бомбой. В частности, об этом говорил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «Грязная» бомба... Ну, секреты не будем раскрывать. На самом деле, это не так сложно. Я думаю, у них есть она», – отмечал он.

Ранее Федеральная служба безопасности и Служба внешней разведки России предупреждали, что киевский режим не останавливал подготовку «грязной бомбы», применение которой возможно, в том числе, при терактах на территории РФ.

Напомним, накануне Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что наличие у Киева ядерного оружия является единственной альтернативой вступлению в НАТО. Позднее немецкая пресса со ссылкой на источник сообщила, что власти Украины серьезно рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия. После этого Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте утверждал, что украинские власти не собираются создавать ядерное оружие.

Сегодня президент России Владимир Путин назвал заявления о ядерном оружии на Украине провокацией и подчеркнул, что Москва этого не допустит.

Москва, Светлана Антонова

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