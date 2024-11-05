Российские войска успешно пресекли попытку вооруженных формирований Украины захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщил глава Запорожья Владимир Балицкий. По его словам, киевский режим при нападении планировал использовать западные вооружения.

«Вооруженные силы России пресекли вероломную попытку захвата Запорожской АЭС со стороны террористического режима Украины. Противник планировал применить РСЗО HIMARS, а также ударные беспилотные комплексы», – уточнил Балицкий в телеграм-канале.

При этом глава региона подчеркнул, что попытки так называемого захвата Запорожской АЭС не дают спокойно спать западным военачальникам, что приводит к колоссальным потерям противника и бессмысленным жертвам среди мобилизованных украинцев.

«Безопасность на территории Запорожской АЭС и ее границ надежно защищена российской армией, работники станции заняты выполнением своих служебных обязанностей, радиационный фон в норме», – заверил Балицкий.

Ранее сегодня начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что киевский режим не оставляет попытки ядерного шантажа. По его словам, российские войска не допустили захвата станции со стороны ВСУ в рамках операции «Короткое замыкание» после безуспешной попытки взять под контроль Курскую АЭС.

Операция была запланирована Киевом на 11 и 12 октября. Украинские войска должны были пересечь Днепр и получить контроль над ЗАЭС. План противника не был реализован благодаря упреждающим действиям российской армии.

Мелитополь, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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