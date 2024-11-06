ВСУ массово минируют тылы в Харьковской области – Марочко

Украинские боевики минируют тыловые районы, в том числе вблизи населенных пунктов, где еще остались мирные жители, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его данным, минирование приобрело тотальный характер. Работы ведутся и вблизи линии боевого соприкосновения, и в тылу.

«За последнее время поступает большое количество информации о тотальном минировании местности в Харьковской области. Минирование осуществляется, в том числе, в непосредственной близости к населенным пунктам, где еще проживают мирные граждане», – сказал Марочко ТАСС.

Среди мирного населения уже есть жертвы таких работ, потому что ВСУ никак не обозначают границы минных заграждений и не ставят предупреждающие знаки об опасности.

Ранее Марочко сообщил о переброске в Харьковскую область нескольких рот мобилизованных украинцев, сформированных из заключенных.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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