Бойцы ВС РФ успешно отразили четыре контратаки противника в Курской области и уничтожили за сутки более 250 боевиков, следует из данных Минобороны РФ.

Группировка ВС РФ «Север» продолжила наступать на позиции противника около Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово. Российские войска успешно отбили четыре контратаки ВСУ к Новоивановке и сорвали попытку продвинуться в сторону Леонидово.

Армейская авиация и артиллерия разбила скопления боевиков и техники в районе Александрии, Гуево, Дарьино, Кругленького и еще 14 населенных пунктов. Оперативно-тактическая авиация и ракетчики нанесли удары по резервам противника в Сумской области.

За сутки российские бойцы уничтожили более 250 украинских военных, восемь боевых машин пехоты, шесть боевых бронемашин. За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 30 050 военных, 184 танка и 1310 единиц другой бронетехники.

В конце октября президент РФ Владимир Путин заявил, что киевский режим лишился управления подразделениями ВСУ, находящимися в Курской области.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube