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Среда, 6 ноября 2024, 21:18 мск

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ВСУ снова атаковали район вблизи Запорожской АЭС

Вооруженные формирования Украины вновь атаковали территорию вблизи Запорожской атомной электростанции с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор Запорожья Евгений Балицкий. По его словам, прогремело не менее пяти взрывов.

«Киевские террористы атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры города Энергодара и береговую линию, приближенную к ЗАЭС. Зафиксировано не менее пяти взрывов», – отметил глава региона в своем телеграм-канале.

При этом Балицкий обратился с просьбой к жителям Энергодара сохранять спокойствие, не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. «Работает ПВО», – пояснил губернатор.

Ранее сегодня сообщалось, что украинские боевики обстреляли Энергодар кассетными боеприпасами.

Мелитополь, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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