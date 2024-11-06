ВСУ снова атаковали район вблизи Запорожской АЭС

Вооруженные формирования Украины вновь атаковали территорию вблизи Запорожской атомной электростанции с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор Запорожья Евгений Балицкий. По его словам, прогремело не менее пяти взрывов.
«Киевские террористы атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры города Энергодара и береговую линию, приближенную к ЗАЭС. Зафиксировано не менее пяти взрывов», – отметил глава региона в своем телеграм-канале.
При этом Балицкий обратился с просьбой к жителям Энергодара сохранять спокойствие, не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. «Работает ПВО», – пояснил губернатор.
Ранее сегодня сообщалось, что украинские боевики обстреляли Энергодар кассетными боеприпасами.
Мелитополь, Елена Володина
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