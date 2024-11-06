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Среда, 6 ноября 2024, 21:18 мск

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Генштаб Украины констатировал напряженную обстановку на фронте

Ситуация на фронте остается напряженной, несмотря на усилия вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении генерального штаба ВСУ.

По его данным, в настоящее время количество боевых столкновений возросло до 99. Самая «горячая» обстановка для ВСУ на Покровском и Кураховском направлениях. При этом украинские СМИ со ссылкой военное командование сообщают о дефиците боеспособных подразделений.

Судя по информации российских военкоров, на Покровском направлении западнее Вишнёвого российские войска продвинулись в восточной части Григоровки и при поддержке бронетехники предприняли атаку в направлении железнодорожного моста. Ситуация для ВСУ севернее Кураховского водохранилища осложняется лишением возможности снабжать свои подразделения.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что российские войска ведут одно из самых мощнейших наступлений с момента начала специальной военной операции.

Киев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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