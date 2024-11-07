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Четверг, 7 ноября 2024, 12:26 мск

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ВСУ выгоняют жителей Боровой для складирования боеприпасов – Марочко

Украинские военные принудительно выселяют жителей Боровой в Харьковской области ради складирования боеприпасов в их домах, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Боевики устраивают склады боеприпасов в Боровой на фоне приближения российских сил. Для этого ВСУ выгоняют местных жителей и используют их дома. По данным Марочко, украинские военные также занимаются мародерством и грабежами в опустевших домах.

«ВФУ в принудительном порядке заставляют мирных граждан покидать свое жилье в населенном пункте Боровая. В их домах и подвалах оборудуются позиции и склады с боеприпасами. Также во дворах и на приусадебных участках размещается вооружение и военная техника», – рассказал эксперт ТАСС.

Ранее он сообщил, что украинские боевики минируют тыловые районы в Харьковской области вблизи населенных пунктов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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