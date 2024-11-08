ВС РФ нанесли 38 групповых ударов по ОПК Украины

За неделю Армия России нанесла 38 групповых ударов по объектам оборонной промышленности Украины, складам с боеприпасами и местам дислокации иностранных наемников. Кроме того, российские военные взяли под контроль шесть населенных пунктов в зоне СВО и отбили более 100 контратак противника, уничтожив более 14 тысяч боевиков киевского режима.

«Со 2 по 8 ноября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 38 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналы, склады боеприпасов и горючего», – сообщили в Минобороны России.

Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, нацформирований и иностранных наемников, а также бронетехника на станции погрузки на железнодорожный транспорт.

Группировки войск ВС РФ освободили поселок Першотравневое в Харьковской области, Антоновку, Кураховку, Вишневое, Кременную Балку и Максимовку в ДНР, при этом отразили 104 контратаки штурмовых бригад ВСУ.

Киевский режим потерял за неделю более 14 тысяч боевиков убитыми и ранеными, 14 танков и десятки единиц боевой техники. Уничтожены 33 полевых склада с боеприпасами. «В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 47 украинских военнослужащих», – добавили в МО.

Средствами ПВО сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и 11 реактивных снарядов HIMARS, 17 управляемых авиабомб «Hammer» и 290 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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