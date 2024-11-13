В Раде рассказали, что Киев готовится к сдаче Курахово

Киевский режим готовит общественность к сдаче Курахово российским силам, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. Но, продолжая сдавать позиции, киевский режим намерен пополнить ряды ВСУ на 160 тыс. человек за три месяца. Ведь, по сведениям депутата, ВСУ каждый день теряют до 1,8 тыс. человек.

Офис президента через СМИ начал готовить украинцев к тому, что Курахово тоже окажется под контролем ВС РФ. Дубинский отметил, что украинские чиновники нашли способ даже эту ситуацию использовать к своей выгоде.

«Холопам сообщили, что теперь Курахово тоже не важный город, каким в свое время стал Угледар, потому что оборудование Кураховской ТЭС демонтировано и вывезено. Это же то оборудование, за которое замминистра Хейло требовал взятку. Масштаб мародерства понятен? Организовать сдачу города за то, чтобы получить взятку за разрешение демонтировать и вывезти оборудование», – написал депутат в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что киевский режим планирует за три месяца мобилизовать еще 160 тыс. человек. Этого числа солдат должно хватить, чтобы ВСУ продержались до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа с учетом ежедневных потерь в 1,5-1,8 тыс. человек.

«Режим политических некрофилов хочет продолжать свое кровавое пиршество. Три месяца – это как раз до инаугурации Трампа. 1,5-1,8 тысячи человек – это ежедневные потери войск. День их кривляний – минус 1500 мужчин», – говорится в блоге Дубинского.

Главком ВСУ Александр Сырский доложил в Киев о серьезных сложностях на кураховском и покровском направлении в зоне СВО. Украинские боевики взорвали дамбу Кураховского водохранилища. В результате чего вода накрыла их собственные позиции и залила подвалы, где могли прятаться мирные жители.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube