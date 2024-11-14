Армия России освободила поселок Вознесенка в ДНР

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. За последние сутки ВС РФ отбили 15 контратак противника и взяли под контроль поселок Вознесенка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вознесенка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

Потери ВСУ за сутки составили более двух тысяч военнослужащих, четыре танка, 16 броневиков, 45 автомобилей, 17 артустановок различного калибра, шесть станций РЭБ и две станции радиоэлектронной разведки. Уничтожены пять полевых складов с боеприпасами.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены шесть реактивных снарядов HIMARS и 78 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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