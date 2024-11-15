Группировка «Север» разбила противника около Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Марьевки, Николаево-Дарьино и Плёхово. За сутки ВСУ лишились более 100 человек, танка, боевой бронемашины, станции радиоэлектронной борьбы.

Армейская авиация и артиллерия нанесли противнику поражение в районе 17 населенных пунктов в Курской области. Оперативно-тактическая авиация и ракетчики нанесли удары по резервам в Сумской области под Басовкой, Беловодами, Журавкой, Новеньким и Павловкой.

За все время боевых действий на Курском направлении противник лишился более 32 680 военных, 213 танков и 1414 единиц другой бронетехники, следует из данных Минобороны РФ.

Ущерб Курской области в результате захвата части территории украинскими боевиками и воздушных ударов превысил 700 млрд рублей.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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