Средства ПВО сбили британские ракеты Storm Shadow

Министерство обороны РФ сообщило о перехвате британских ракет Storm Shadow, которыми, по данным западной прессы, США разрешили Киеву бить по территории России. В ведомстве уточнили, что были сбиты два таких снаряда.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты «Storm Shadow» производства Великобритании, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении Минобороны.
В то же время оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142-х районах.
Москва, Светлана Антонова
© 2024, РИА «Новый День»