российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 ноября 2024, 13:28 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Средства ПВО сбили британские ракеты Storm Shadow

Министерство обороны РФ сообщило о перехвате британских ракет Storm Shadow, которыми, по данным западной прессы, США разрешили Киеву бить по территории России. В ведомстве уточнили, что были сбиты два таких снаряда.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты «Storm Shadow» производства Великобритании, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении Минобороны.

В то же время оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142-х районах.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Армия России освободила ещё один поселок в ДНР / Зеленский пригласил США добывать ресурсы в новых регионах РФ / Западная пресса сообщила о первом ударе Storm Shadow вглубь России / Вашингтон подготовил новый пакет военной помощи для Киева / США дали добро на удары по России ракетами Storm Shadow – британские СМИ / Песков прокомментировал сообщения о возможном авиаударе по Киеву / Дания передала Киеву первую партию истребителей F-16 / Средства ПВО перехватили 11 дронов над Брянской областью

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Крым, Москва, Севастополь, Донбасс, Харьков, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,