Средства ПВО сбили британские ракеты Storm Shadow

Министерство обороны РФ сообщило о перехвате британских ракет Storm Shadow, которыми, по данным западной прессы, США разрешили Киеву бить по территории России. В ведомстве уточнили, что были сбиты два таких снаряда.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты «Storm Shadow» производства Великобритании, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении Минобороны.

В то же время оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142-х районах.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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