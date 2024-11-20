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США дали добро на удары по России ракетами Storm Shadow – британские СМИ

Вашингтон снял ограничения на применение украинскими войсками британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники.

Издание обращает внимание, что добро со стороны Вашингтона было необходимо, поскольку при наведении ракет Storm Shadow используются американские системы, цитирует РИА «Новости» эту публикацию. В статье уточняется, что официального объявления на эту тему Великобритания делать не будет.

Примечательно, что два дня назад газета The Sun со ссылкой на источники утверждала, что Лондон не давал разрешения Киеву наносить удары вглубь территории России британскими ракетами Storm Shadow.

Напомним, в воскресенье, 17 ноября, газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории. Информацию о решении Вашингтона подтвердили представитель правительства Германии, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и президент Украины Владимир Зеленский.

В Кремле подчеркивали, что разрешение Киеву со стороны Вашингтона наносить удары американским оружием вглубь России провоцирует качественно новый виток напряженности и уровень вовлеченности США в конфликт на Украине. Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину России.

Лондон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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