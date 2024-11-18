Боррель подтвердил: США разрешили Киеву удары по России на 300 км

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что Вашингтон отменил ограничения на удары американскими ракетами на расстояние до 300 км вглубь территории России. По его словам, это обсуждалось на встрече руководителей МИД стран ЕС.

«Администрация США разрешила применение своих ракет на расстояние до 300 км вглубь территории России. Это не очень далеко, но это решение администрации США. Почему они приняли это решение сейчас, а не раньше, я не знаю», – сказал Боррель (цитата по ТАСС).

В то же время шеф европейской дипломатии сообщил, что сегодня по итогам обсуждения этой темы главы МИД ЕС не приняли общего решения об отмене ограничений на применение западного оружия по территории РФ. Судя по его словам, каждая страна будет решать сама.

«Мы обсуждали это. Сегодня не было общего решения об этом. Каждая страна будет действовать так, как она сочтет нужным», – сказал Боррель.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории. По данным источников издания Axios, ракеты разрешено применять только для ударов по Курской области. Судя по последней информации, в Белом доме официально не подтвердили решение.

Примечательно, что французская газета Le Figaro удалила статью о том, что Франция и Великобритания разрешили Украине использовать свое дальнобойное вооружение. В последних сообщениях британской прессы говорится, что Лондон не давал разрешения Киеву использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов по территории РФ.

Вместе с тем в Германии подтвердили, что Вашингтон сообщил Берлину о своем разрешении Украине бить дальнобойными ракетами по территории РФ. Тем не менее, власти ФРГ заявили, что пока не готовы поставлять украинским войскам свои дальнобойные ракеты Taurus.

В Москве жестко отреагировали на сообщения о решении Вашингтона. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, позиция США является безрассудной и опасной.

Комментируя эту ситуацию, в Кремле подчеркнули, что разрешение Киеву со стороны Вашингтона наносить удары американским оружием вглубь России провоцирует качественно новый виток напряженности и уровень вовлеченности США в конфликт на Украине.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube