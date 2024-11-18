Вашингтон отыгрывает назад? В Белом доме официально не подтвердили разрешение Киеву на удары вглубь России

В Белом доме уходят от прямого ответа на вопрос о том, что Вашингтон разрешил Киеву наносить удары с территории Украины вглубь РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Такой вывод следует из заявления первого заместителя помощника президента США по национальной безопасности Джона Файнера.

Отвечая на вопросы журналистов на саммите «Группы двадцати» в Бразилии, представитель администрации уходящего президента США Джо Байдена отказался публично подтвердить, что было дано такое разрешение.

«Если обстоятельства меняются, мы будем меняться, чтобы отреагировать на них и позволить украинцам защищать свою территории и суверенитет», – приводит ТАСС публикацию The New York Times, в которой цитируются слова Файнера.

«Соединенные Штаты на протяжении всего конфликта четко заявляли, что будут принимать политические решения, исходя из ситуации на поле боя, включая значительное обострение, связанное с размещением сил иностранного государства на территории России в последние дни и недели», – цитируют РИА «Новости» еще одно высказывание представителя Белого дома.

«Джон Файнер отказался подтвердить разрешение на применение дальнобойных ракет. Но он отметил: США заявляли, что ответят на решение России усилить атаки на Украину благодаря подкреплениям из Северной Кореи», – пишет The New York Times.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории. По данным источников издания Axios, ракеты разрешено применять только для ударов по Курской области.

Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Баррель уточнил, что в течение ближайших двух дней в ЕС примут решение об отмене запрета на атаку дальнобойным оружием вглубь территории России, но при этом не исключил разногласия в этом вопросе. В Венгрии уже заявили, что такие удары способны спровоцировать глобальную войну.

В Москве жестко отреагировали на сообщения о решении Вашингтона. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, позиция США является безрассудной и опасной.

Комментируя эту ситуацию, в Кремле подчеркнули, что разрешение Киеву со стороны Вашингтона наносить удары американским оружием вглубь России провоцирует качественно новый виток напряженности и уровень вовлеченности США в конфликт на Украине.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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