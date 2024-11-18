Разрешение на удары вглубь России: Кремль констатировал новый виток напряженности

Разрешение Киеву со стороны Вашингтона наносить удары американским оружием вглубь России провоцирует качественно новый виток напряженности и уровень вовлеченности США в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если такое решение, действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт», – цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

Отвечая на вопрос о реакции Москвы на данное решение Вашингтона, Песков напомнил слова президента РФ Владимира Путина на сентябрьском форуме в Санкт-Петербурге на этот счет. «Полетные задания в эти ракетные системы по сути могут вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие сделать этого не могут. Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение: страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать ни что иное как прямое участие стран НАТО – США, европейских стран – в войне на Украине», – заявил тогда Путин.

Он также пообещал соответствующую реакцию на угрозы, которые будут создаваться для России этим решением.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории. По данным источников издания Axios, ракеты разрешено применять только для ударов по Курской области. Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Баррель уточнил, что в течение ближайших двух дней в ЕС примут решение об отмене запрета на атаку дальнобойным оружием вглубь территории России.

Москва, Анастасия Смирнова

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