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Понедельник, 18 ноября 2024, 13:00 мск

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Евросоюз в течение двух дней примет решение об отмене запрета на удары по России

В ближайшие два дня, 18 и 19 ноября, главы МИД и министры обороны государств Евросоюза обсудят отмену ограничений на удары европейским оружием по России. Об этом заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель, добавив, что не уверен в итоговом результате.

«Будет дискуссия об этом, и я надеюсь, что все министры достигнут договоренности об этом, но если нет, то каждая страна будет делать то, что сочтет правильным», – сказал Боррель (цитата по ТАСС), комментируя сообщения СМИ о том, что США разрешили удары своим оружием вглубь территории России.

При этом глава европейской дипломатии подчеркнул, что лично всегда поддерживал такие удары европейским оружием.

Ранее американские и европейские СМИ сообщили, что коллективный Запад во главе с США дал добро Киеву на удары своим оружием вглубь России. Le Figaro позже удалила статью о том, что Франция и Великобритания разрешили Украине использовать свое дальнобойное вооружение.

Брюссель, Анастасия Смирнова

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