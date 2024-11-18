Сийярто: США и ЕС не гнушаются расширить конфликт на весь мир

Запад в попытке отстоять свое главенство не гнушается распространить украинский конфликт на весь мир. Так глава МИД Венгрии Петер Сийярто оценил разрешение на использование Киевом дальнобойного оружия.

Министр отметил, что в мире складывается новая реальность, частью которой стала победа на выборах Дональда Трампа. Обычные люди «решили поддержать патриотические силы, выступающие за мир», но провоенные политики в Брюсселе и Вашингтоне не готовы принять их выбор.

«Брюссельский и вашингтонский провоенный мейнстрим начал финальное отчаянное нападение на новую реальность. Это не только антидемократично, но и крайне опасно. Провоенные силы не гнушаются худшего, то есть распространения войны на Украине на весь мир», – написал Сийярто в своем блоге.

Западные СМИ сообщили, что коллективный Запад во главе с США дал добро Киеву на удары своим оружием вглубь России. Le Figaro позже удалила статью о том, что Франция и Великобритания разрешили Украине использовать свое дальнобойное вооружение.

Будапешт, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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