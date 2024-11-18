Опасно и безрассудно: в Кремле жестко отреагировали на тревожные данные о разрешении Киеву бить дальнобойными ракетами по России

В Кремле ужесточили оценку относительно решения Вашингтона разрешить Киеву наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами на фоне появления новой тревожной информации. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, позиция США является безрассудной и опасной.

«Всё больше и больше тревожной информации поступает. Действительно, это решение безрассудное, опасное, направленное на качественное изменение, качественное повышение уровня вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт», – сказал Песков в комментарии ТАСС, комментируя последние новости из Берлина.

В кабмине ФРГ подтвердили, что Вашингтон проинформировал Берлин о решении санкционировать удары вглубь российской территории, что стало первой официальной информацией о решении властей США после сообщений источников СМИ.

Песков напомнил, что дискуссия по этой теме идет давно и в странах коллективного Запада, и в Киеве, и подчеркнул, что позиция Москвы хорошо понятна и известна западным странам, которые поставляют дальнобойные вооружения.

«Пойдут ли, пошли ли они на такой безрассудный и потенциально опасный шаг по новому ветку эскалации напряженности вокруг конфликта – мы с вами увидим. Но то, что такие действия не будут оставлены без должной реакции, это однозначно. Об этом говорил президент Путин», – пояснил представитель Кремля.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории. По данным источников издания Axios, ракеты разрешено применять только для ударов по Курской области.

Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Баррель уточнил, что в течение ближайших двух дней в ЕС примут решение об отмене запрета на атаку дальнобойным оружием вглубь территории России, но при этом не исключил разногласия в этом вопросе. В Венгрии уже заявили, что такие удары способны спровоцировать глобальную войну.

Москва, Светлана Антонова

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