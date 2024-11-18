Германия не решилась последовать примеру США: Берлин не хочет передавать Киеву дальнобойные ракеты Taurus

Германия была проинформирована о решении Вашингтона разрешить Киеву наносить удары вглубь России дальнобойным оружием, но Берлин не будет поставлять украинским войскам ракеты Taurus. Об этом заявил представитель кабинета министров ФРГ Вольфганг Бюхнер.

«Да, правительство ФРГ было об этом проинформировано, и нет, это не влияет на решение канцлера не поставлять Taurus», – сказал он, слова которого цитирует ТАСС.

Бюхнер также уточнил, что канцлер Германии Шольц «был проинформирован» о решении президента США Джо Байдена «поддержать» Киев ракетами ATACMS, в частности в Курской области. «И еще раз: решение канцлера [по поводу Taurus] не изменилось», – пояснил представитель правительства ФРГ.

Вместе с тем министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что одобрение США на использование Украиной оружия большей дальности на данный момент не повлияет на отказ Берлина от поставки крылатых ракет Taurus для Киева.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории. По данным источников издания Axios, ракеты разрешено применять только для ударов по Курской области.

Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Баррель уточнил, что в течение ближайших двух дней в ЕС примут решение об отмене запрета на атаку дальнобойным оружием вглубь территории России, но при этом не исключил разногласия в этом вопросе. В Венгрии уже заявили, что такие удары способны спровоцировать глобальную войну.

Комментируя эту ситуацию, в Кремле подчеркнули, что разрешение Киеву со стороны Вашингтона наносить удары американским оружием вглубь России провоцирует качественно новый виток напряженности и уровень вовлеченности США в конфликт на Украине.

Берлин, Анастасия Смирнова

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