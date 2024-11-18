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Понедельник, 18 ноября 2024, 20:15 мск

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Лондон не разрешал Киеву бить по России ракетами Storm Shadow – британские СМИ

Лондон не давал разрешения Киеву наносить удары вглубь территории России британскими ракетами Storm Shadow. Об этом со ссылкой на источники сообщает популярное издание The Sun.

«Украине по-прежнему запрещено использовать британские ракеты Storm Shadow для дальних ударов по России», – говорится в публикации.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории. По данным источников издания Axios, ракеты разрешено применять только для ударов по Курской области. Судя по последней информации, в Белом доме официально не подтвердили решение.

Примечательно, что французская газета Le Figaro удалила статью о том, что Франция и Великобритания разрешили Украине использовать свое дальнобойное вооружение.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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