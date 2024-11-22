ВС РФ за неделю освободили семь поселков, отбив более 100 контратак ВСУ

В течение недели российские войска продвигались в глубину обороны противника и взяли под контроль семь населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Кроме того, ВС РФ отразили 117 контратак штурмовых групп противника. Об этом сообщает Минобороны России.

С 16 по 22 ноября подразделения группировки войск «Южной», «Центр» и «Восток» освободили Дальнее, Ленинское, Новоалексеевку, Новоселидовку, Ильинку, Новодмитровку и Макаровку в Донецкой Народной Республике.

За этот период потери противника составили свыше 13,8 тысячи военнослужащих, 18 танков, в том числе немецкие «Leopard», 138 броневиков, 226 автомобилей и 144 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 27 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 37 полевых складов с боеприпасами.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 82 украинских военнослужащих», – добавили в оборонном ведомстве.

Средствами ПВО перехвачены управляемая ракета большой дальности «Нептун», пять оперативно-тактических ракет ATACMS, две крылатые ракеты «Storm Shadow», 16 управляемых авиабомб «Hammer», 18 снарядов HIMARS и 642 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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