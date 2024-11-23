Российские военные уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, ВСУ потеряли за сутки до 1,5 тыс. военнослужащих и десятки единиц боевой техники.

«Уничтожен на земле самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Группировки войск ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны противника, улучшая тактическое положение и занимая более выгодные рубежи и позиции. За сутки российская армия отбила семь контратак штурмовых групп ВСУ.

Потери киевского режима составили 1535 военнослужащих, три танка, два из которых немецкие «Leopard», семь броневиков, 22 автомобиля и 19 артустановок. Уничтожены семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также пять полевых складов боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены три управляемые авиабомбы «Hammer», восемь реактивных снарядов HIMARS и 59 беспилотных самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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