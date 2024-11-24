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Воскресенье, 24 ноября 2024, 13:56 мск

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Армия России отбила 16 контратак и продвинулась в зоне СВО

Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. За сутки ВС РФ отбили 16 контратак штурмовых групп ВСУ, уничтожив более 1,5 тыс. боевиков и десятки единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Северная группировка войск нанесла поражение живой силе и технике врага на Харьковском направлении, отразив одну контратаку. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в Харьковской области и ДНР, отбив четыре контратаки. Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции и ударила по силам шести бригад противника в ДНР. Центральная группировка войск продвинулась глубину обороны украинской армии и отразила десять атак ВСУ. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, отбили одну контратаку и нанесли поражение формированиям пяти бригад ВСУ в ДНР и Запорожской области. Подразделения группировки войск «Днепр» бьют по врагу в Херсонской и Запорожской областях.

За сутки потери киевского режима составили 1545 военнослужащих, пять броневиков, 40 автомобилей и пикапов, 17 артустановок различного калибра. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе», – добавили в оборонном ведомстве.

Средствами ПВО сбиты 44 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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