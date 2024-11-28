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Четверг, 28 ноября 2024, 10:27 мск

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Марочко: ВС РФ форсировали реку Оскол в Харьковской области

Штурмовики российских войск форсировали реку Оскол в Харьковской области и начали освобождать Двуречную. Операцию начали благодаря данным разведки об ослаблении позиций ВСУ в этом районе, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Воспользовавшись ослаблением украинских позиций на ЛБС, наши штурмовики форсировали водную преграду и создали опорный пункт на западном берегу реки Оскол. Началось освобождение населенного пункта Двуречная», – сказал Марочко в беседе с РИА Новости.

Штурмовые группы пошли вперед, поскольку в ходе анализа командованием РФ информации от разведки выявлены благоприятные факторы для продвижения ВС РФ в районе Гряниковки. Теперь в районе идут активные боевые действия.

Марочко сообщил о проблемах со снабжением у подразделений ВСУ. Боевики столкнулись с дефицитом продуктов, горючего и лекарств на нескольких направлениях в зоне СВО.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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