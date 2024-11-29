За неделю российские войска освободили четыре населенных пункта в зоне специальной военной операции. При этом ВС РФ отбили 97 контратак штурмовых групп противника. Киевский режим потерял 12,6 тыс. военнослужащих и десятки единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны России.

С 23 по 29 ноября нанесены массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, промышленным предприятиям, военным аэродромам, местам сборки и хранения дронов, складам боеприпасов и местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.

«Кроме того, уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами «Гром-2», а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса «Нептун». Все цели высокоточных ударов достигнуты», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Харьковской области взят под контроль населенный пункт Копанки. За этот период также освобождены Новая Ильинка, Воровское и Раздольное в Донецкой Народной Республике.

Потери ВСУ составили 12 620 военнослужащих, 20 танков, в том числе немецкие «Leopard», 61 броневик, 231 автомобиль, 94 орудия полевой артиллерии, три пусковые установки РСЗО HIMARS и две MLRS. Уничтожены 10 станций РЭБ и 29 полевых складов с боеприпасами.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 34 украинских военнослужащих, из них 17 сдались на Курском направлении», – отметили в МО.

Средствами ПВО в течение недели сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», десять оперативно-тактических ракет ATACMS, 15 управляемых авиабомб «Hammer» и JDAM, два реактивных снаряда HIMARS и 353 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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