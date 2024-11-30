Российские войска ликвидировали более 250 украинских боевиков и пять единиц бронетехники на Курском направлении за сутки. Общие потери киевского режима превысили 36,8 тыс. человек, сообщили в Минобороны РФ.

Группировка «Север» разбила противника около Александрии, Викторовки, Куриловки, Лебедевки, Леонидовки, Мартыновки, Николаево-Дарьино, Никольского, Новоивановки, Плёхово и Свердликово.

Авиация и артиллерия уничтожили скопления боевиков и техники в районе 13 населенных пунктов в Курской области и еще пяти – в Сумской области.

За сутки ВСУ лишились более 250 военнослужащих, двух танков, двух боевых машин пехоты, боевой бронемашины. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 36850 военных, 225 танков и 1485 единиц другой бронетехники.

В МО РФ заявили, что российские военные сорвали планы киевского режима на военную кампанию 2025 года, поскольку в Курской области «перемололи лучшие части» ВСУ.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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