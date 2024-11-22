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Пятница, 22 ноября 2024, 14:16 мск

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Белоусов: Россия сорвала планы киевского режима на 2025 год

Скриншот видео МО РФ

Российские военные сорвали планы киевского режима на военную кампанию 2025 года, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. По его мнению, в Курской области ВСУ лишились своих лучших частей.

Глава Минобороны проинспектировал группировку войск «Север» и заслушал доклады командования по текущей обстановке. Большая часть группировки работает на курском направлении, выбивая противника из российского региона.

«Ту работу боевую, которую мы провели сейчас здесь – перемололи их лучшие части, – и то, что сейчас ускорилось продвижение. Сорвали им по сути дела всю компанию 2025 года», – сказал министр. Фрагмент видеозаписи встречи опубликован в телеграм-канале МО РФ.

Еврокомиссар по вопросам защиты климата и экс-глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра допустил, что конфликт на Украине может продлиться до 2030 года и дольше. Украинские власти продлили военное положение и общую мобилизацию до 7 февраля 2025 года.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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