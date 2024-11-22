Российские военные сорвали планы киевского режима на военную кампанию 2025 года, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. По его мнению, в Курской области ВСУ лишились своих лучших частей.

Глава Минобороны проинспектировал группировку войск «Север» и заслушал доклады командования по текущей обстановке. Большая часть группировки работает на курском направлении, выбивая противника из российского региона.

«Ту работу боевую, которую мы провели сейчас здесь – перемололи их лучшие части, – и то, что сейчас ускорилось продвижение. Сорвали им по сути дела всю компанию 2025 года», – сказал министр. Фрагмент видеозаписи встречи опубликован в телеграм-канале МО РФ.

Еврокомиссар по вопросам защиты климата и экс-глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра допустил, что конфликт на Украине может продлиться до 2030 года и дольше. Украинские власти продлили военное положение и общую мобилизацию до 7 февраля 2025 года.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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