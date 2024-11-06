На Украине продлили военное положение и мобилизацию

Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и общей мобилизации на Украине. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Согласно документам, военное положение и общая мобилизация в стране продлеваются еще на 90 дней, до 7 февраля 2025 года.

Таким образом, власти в Киеве продлевают действие соответствующих законов в 13-й раз с февраля 2022 года.

Согласно Конституции Украины, президентские полномочия избранного в 2019 году на пятилетний срок Зеленского истекли в ночь на 21 мая. В условиях военного времени Киев отказался проводить президентские выборы, хотя правовая система страны запрещает в этой ситуации организовывать только парламентские.

Киев, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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