Российские военные продолжают взламывать оборону ВСУ на всех фронтах специальной военной операции. Как сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации, подразделения ВС РФ заняли более выгодные рубежи на трех направлениях в зоне СВО. За сутки российские силы отразили 23 контратаки штурмовых групп ВСУ и уничтожили более 1515 украинских боевиков. Кроме того, противник лишился 13 единиц бронетехники, в том числе танка Leopard, 17 артиллерийских установок и орудий, а также семи складов с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении ликвидировали до 35 военнослужащих ВСУ в районе населенного пункта Липцы, отразив три контратаки противника.

Военнослужащие группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, поразив живую силу и технику семи бригад ВСУ и теробороны в районах Лозовой, Купянска, Петропавловки Харьковской области, Серебрянки, Торского в ДНР, Надии в ЛНР, Серебрянском лесничестве и отразив девять контратак. Потери противника составили до 490 боевиков, БМП, две боевые бронемашины, две гаубицы и орудия артиллерии западного производства, а также четыре склада с боеприпасами.

Самые большие потери ВСУ понесли в зоне действия подразделений группировки войск «Центр», где российские военные улучшили положение по переднему краю, ударив по силам противника у населенных пунктов Гродовка, Пустынка, Новый Труд, Воздвиженка, Дзержинск и Заря в ДНР и отбив девять контратак. В результате уничтожены более 525 украинских боевиков, четыре боевые бронемашины и шесть гаубиц.

В зонах действия группировок «Юг», «Восток» и «Днепр» ВСУ лишились в совокупности до 465 военнослужащих. Кроме того, разгромлены три склада с боеприпасами, разбиты танк Leopard производства ФРГ, четыре американские боевые бронемашины HMMWV и «MaxxPro», а также четыре самоходных артиллерийских установок. Как отметили в Минобороны РФ, силы «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а подразделения группировки «Восток» продолжают продвигаться в глубину обороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВС России нанесли новые удары по объектам энергетики ВПК Украины, пунктам управления беспилотниками ВСУ и инфраструктуре военных аэродромов.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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