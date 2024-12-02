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Понедельник, 2 декабря 2024, 20:44 мск

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Киев тянет с обменом военнопленных

Киев затягивает решение об обмене военнопленными. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, опубликовав список в своем телеграм-канале список, в котором значится 630 имен.

«Украинская сторона продолжает затягивать российско-украинский обмен пленными, пока семьи военнослужащих с обеих сторон продолжают ждать возвращения своих близких. Ранее я сообщала, что Украина не соглашается забрать украинских военнослужащих, которые более года содержатся на территории Российской Федерации», пояснили Москалькова.

«Публикую соответствующий список с надеждой на их включение в ближайший обменный процесс», – добавила омбудсмен.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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