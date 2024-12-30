Из украинского плена возвращены 150 российских военнослужащих

Минобороны России сообщило о возвращении из плена 150 военнослужащих Вооруженных сил РФ. Взамен украинской стороне переданы 150 военнопленных.

«30 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих», – говорится в сообщении.

В настоящее время все российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность связаться с родственниками. Затем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Обмен пленными между Москвой и Киевом проведен при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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