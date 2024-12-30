российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 30 декабря 2024, 19:49 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Из украинского плена возвращены 150 российских военнослужащих

Минобороны России сообщило о возвращении из плена 150 военнослужащих Вооруженных сил РФ. Взамен украинской стороне переданы 150 военнопленных.

«30 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих», – говорится в сообщении.

В настоящее время все российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность связаться с родственниками. Затем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Обмен пленными между Москвой и Киевом проведен при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

Захарова: Киев саботирует обмен пленными ради продвижения своих интересов / Киев тянет с обменом военнопленных

Метки / Украина

ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт под Красноармейском в ДНР / В Кремле не видят предпосылок для завершения конфликта на Украине / ВСУ снова пытались атаковать Крым / Армия России в Курской области продолжает «зачистку»: за сутки ликвидировано более 250 боевиков ВСУ / Российские войска продвигаются вглубь обороны ВСУ: уничтожены 2 танка и почти 1500 боевиков / Премьер-министр Словакии грозит оставить Украину без электричества / Байден приготовил ещё один пакет военной помощи для Киева / Украина получила новый транш из США и Всемирного банка

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,