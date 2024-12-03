Киевский режим саботирует обмен пленными, чтобы использовать его как инструмент для продвижения своих интересов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что Минобороны России предлагало Украине провести обмен 935 украинских военнопленных. Киевский режим отказался забирать более 600 человек «без каких-либо причин». Россия готова незамедлительно передать их Киеву на паритетных условиях.

«Киевский режим делает всё, чтобы уйти от реальной конкретной работы в сторону бесконечных международно-политических перформансов. Проблема в том, что они не забирают своих людей, он от них отказался. Когда вы слышите, что якобы Россия не хочет проводить обмены и не отдаёт Украине её людей – это враньё. Есть цифры и факты»», – написала Захарова в телеграм-канале.

Дипломат озвучивала проблему во время брифингов 2 ноября и 27 ноября, но с тех пор ситуация не изменилась.

Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список украинских военнопленных, которых Киев отказывается возвращать путем обмена на россиян. Она напомнила, что семьи военнослужащих с обеих сторон очень ждут своих близких, но киевский режим затягивает решение об обмене.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube