Киевский режим велел ВСУ удерживаться в Курской области до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Многие военные не согласны с таким решением и считают, что нужно сосредоточить все силы в Донбассе.

«Главная задача, которая стоит перед нами, – удержать максимальную территорию до инаугурации Трампа и начала переговоров, чтобы потом обменять ее на что-то. Главное – не захватить, а удержать», – рассказал украинский боец западным СМИ.

Он не знает, что киевские власти хотят получить в обмен на вывод ВСУ из Курской области. Тот же военный заявил, что войска сейчас должны быть в Донбассе, а не в Курской области. С ним согласились другие опрошенные. Все они пожаловались, что мало спят и очень устали, ведь свежие силы не подвозят, оружия и боеприпасов не хватает.

Военные сомневаются, что атакой на Курской область удалось отвлечь российские войска, ведь продвижение ВС РФ в Донбассе не только не замедлилось, а даже ускорилось. И в Курской области ВСУ вынуждены отступать, и полный вывод войск – «лишь вопрос времени».

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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