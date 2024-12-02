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Понедельник, 2 декабря 2024, 16:02 мск

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На Курском направлении российские войска разгромили 11 бригад ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Армия России продолжает разгром ВСУ на территории Курской области. За минувшие сутки российские войска нанесли поражении формированиям 11 бригад противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 5-й танковой, 17-й тяжелой механизированной, 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово и Свердликово», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Авиация и артиллерия бьют по живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Заолешенка, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Нижний Клин, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Свердликово и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье и Павловка в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля и четыре миномета. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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