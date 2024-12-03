Российские силы ликвидировали более 300 военных ВСУ и 23 единицы бронетехники на Курском направлении. Подразделения ВС РФ разбили группы боевиков из 11 украинских бригад, следует из данных Минобороны РФ.

Группировка «Север» нанесли поражение подразделениям 11 бригад ВСУ около Александрии, Викторовки, Куриловки, Лебедевки, Леонидово, Малой Локни, Мартыновки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Никольског, Новоивановки, Плёхово, Свердликово и Южного.

Авиация и артиллерия разбили скопления боевиков и техники в районе Агронома, Гуево, Махновки, Новой и Старой Сорочин, Черкасского Поречного в Курской области. Противник также понес потери около шести населенных пунктов в Сумской области.

За сутки российские бойцы уничтожили более 300 украинских боевиков, два танка, четыре боевые машины пехоты, из них две Bradley производства США, 17 боевых бронемашин, три артиллерийских орудия и шесть минометов. За время боев на Курском направлении противник лишился более 37655 военных, 228 танков и 1511 единиц другой бронетехники.

По данным военных, противник активно сопротивляется и пытается контратаковать. В ВСУ рассказали, что киевский режим велел удерживаться в Курской области до инаугурации Дональда Трампа, чтобы иметь преимущество во время переговоров.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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