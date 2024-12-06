За неделю с 30 ноября по 6 декабря российские войска освободили шесть населенных пунктов, в том числе в Донецкой народной республике и Запорожской области. Как говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, в общей сложности отражено более 150 контратак, уничтожено 15 танков и более сотни единиц другой бронетехники, а потери противника превысили 13 тысяч военнослужащих.

В частности, подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населенные пункты Ильинка и Романовка в ДНР. При этом было нанесено поражение формированиям семи механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты. Отражено шесть контратак подразделений ВСУ.

На этом направлении потери противника составили свыше 2400 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 25 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, из них четыре западного производства. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Петровка и Пустынка в ДНР. В ходе боев нанесено поражение живой силе и технике противника и отражено 72 контратаки. Здесь за неделю потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3600 военнослужащих, 31 боевая бронированная машина, в том числе боевая машина пехоты «Bradley», шесть бронетранспортеров М113 и бронетранспортер М1117 производства США, 16 бронемашин, из них две «Kirpi» турецкого производства, американская бронемашина «MaxxPro», бронеавтомобиль «Mastiff» производства Великобритании, 12 боевых бронированных машин «Казак», 21 автомобиль и 31 орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населенные пункты Новодаровка Запорожской области и Сухие Ялы в ДНР. Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и семи бригад теробороны, а также отражены 15 контратак штурмовых групп. В результате противник потерял до 950 военнослужащих, пять танков, в том числе три «Leopard» производства ФРГ, 15 боевых бронированных машин, из них четыре «MaxxPro» и четыре HMMWV производства США, 29 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии, в том числе пять 155 мм самоходных артиллерийских установок.

На остальных направлениях российские войска уничтожили более 6000 тысяч боевиков и десятки единиц бронетехники и артиллерии.

Вместе с тем средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 441 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Морской авиацией Черноморского флота уничтожены восемь безэкипажных катеров ВСУ.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдался в плен 61 украинский военнослужащий, отметили в Минобороны России.

В ведомстве также уточнили, что ВС РФ за неделю нанесли 6 групповых ударов по военным объектам Украины.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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