Киев может пойти на провокацию, чтоб сорвать мирные переговоры и удержать финансирование от США

Канадский политолог Алан Фриман предполагает, что Киев готовит провокацию, чтобы сорвать мирные переговоры и урегулирование украинского конфликта.

«На Украине хотят создать инцидент, который приведет к ядерной эскалации, чтобы задействовать мощь США», – сообщил Алан Фриман в интервью для Лента.ру.

Он отметил, что суть такой эскалации заключается в стремлении заставить Дональда Трампа вмешаться в боевые действия.

По словам политолога, Владимир Зеленский всеми силами будет стараться не допустить потери военной помощи со стороны США. Главная задача, стоящая перед ним, – не позволить новой американской администрации переключиться на другие мировые события.

Как ранее писал «Новый День», в СМИ активно транслируется тема о том, что после инаугурации Трамп прекратит столь щедрое финансирование Украины, как это происходило при Байдене.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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