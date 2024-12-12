ВС РФ освободили еще одно поселение в ДНР и разбили цех производства БПЛА

Под контроль российской армии перешло село Заря в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции. Бойцы ВС РФ продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ и улучшать положение на ключевых направлениям СВО. За прошедшие сутки отражено 19 контратак противника и ликвидировано до 1345 украинских боевиков.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Заря Донецкой народной республики», – сказано в сообщении военного ведомства. Заря находится к северу от Кураховского водохранилища, на левом берегу которого находится один из мощных центров обороны ВСУ на западе ДНР – город Курахово, где сейчас идут ожесточенные бои.

Вместе с тем группировка «Центр» нанесла поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ и нацполиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Миролюбовка и Шевченко в ДНР и отбила 9 контратак, уничтожив до 390 боевиков. За сутки на этом направлении противник потерял танк, два автомобиля, 155-мм САУ Krab польского производства, две гаубицы «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

В зоне ответственности группировки войск «Запад» ВСУ лишились за сутки до 410 боевиков. Бойцы ВС РФ улучшили тактическое положение, поразив силы противника в районах населенных пунктов Двуречная, Глушковка, Загрызово, Лозовая, Купянск, Зеленый Гай Харьковской области, Терны в ДНР, а также Серебрянского лесничества и отразив 7 контратак.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли удар по формированиям противника в районах населенных пунктов Миньковка, Часов Яр, Островское, Анновка, Успеновка и Курахово в ДНР. Суточные потери ВСУ составили до 295 военнослужащих.

Группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение ВСУ около Великой Новоселки, Сторожевого, Разлива и Комара в ДНР. Военнослужащие отразили три контратаки. Потери противника на этом направлении составили до 150 боевиков.

В результате действий группировок «Север» и «Днепр» ВСУ потеряли за сутки до 100 боевиков.

Также сообщается, что ВС РФ в течение суток уничтожили цех производства ударных беспилотников и поразили скопления живой силы и военной техники противника в 137 районах.

Средствами ПВО сбиты четыре снаряда РСЗО HIMARS и 37 БПЛА.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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